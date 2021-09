Wit-Russische oppositieleidster Kolesnikova veroordeeld tot 11 jaar cel

De Wit-Russische oppositieleidster Maria Kolesnikova is veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf. Dat melden Wit-Russische staatsmedia op gezag van de rechtbank.

Kolesnikova was een van de leiders van de massale protesten tegen de president Aleksandr Loekasjenko vorig jaar.

Ook haar advocaat, Maxime Znak, stond terecht en kreeg tien jaar celstraf. Znak en Kolesnikova werden aangeklaagd voor extremisme en het illegaal proberen te grijpen van de macht. Beide critici hebben gezegd niets fout te hebben gedaan.

Het proces tegen de 39-jarige Kolesnikova startte begin augustus en is het sluitstuk van maanden van het neerslaan van elk protest, via massale arrestaties, gedwongen ballingschap van opposanten en liquidatie van ngo’s en onafhankelijke media.

In september vorig jaar werd Kolesnikova gearresteerd nadat ze zich op spectaculaire wijze had verzet tegen een poging van de autoriteiten om haar uit haar land te verdrijven. Volgens haar familie werd ze ontvoerd door de Wit-Russische speciale eenheden en werd ze met een zak over het hoofd naar de Oekraïense grens gebracht. Ze weigerde echter het land te verlaten, sprong uit het raam en verscheurde haar paspoort, wat uiteindelijk resulteerde in haar gevangenschap.