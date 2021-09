Twee derde Vlaamse zorgvoorzieningen zullen vaccinatiegraad vrijwillig publiceren

Meer dan 580 Vlaamse zorgvoorzieningen of twee derde van alle zorgvoorzieningen in Vlaanderen hebben zich opgegeven om nog deze maand vrijwillig de vaccinatiegraad in hun voorziening te publiceren. Dat meldt het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) maandag in een persbericht.

Midden juli besliste de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid om de vaccinatiegraad per gezondheidszorginstelling te publiceren, zij het op vrijwillige basis. Dit in een poging om de vaccinatiegraad in de zorginstellingen verder op te krikken.

Begin september blijkt dat tot nog toe 588 Vlaamse zorgvoorzieningen of twee derde zich vrijwillig hebben aangemeld. De respons is het grootst bij de revalidatieziekenhuizen (88 procent), op de voet gevolgd door de psychiatrische ziekenhuizen (84 procent) en de algemene ziekenhuizen (83 procent). Van de Vlaamse woonzorgcentra gaven 511 instellingen (62 procent) aan vrijwillig te willen meewerken.

Vanaf maandag 6 september wordt gestart met de dataverzameling, die zal gebeuren met respect voor de privacy van de medewerkers. Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg verwacht later deze maand nog met de eerste publicaties te kunnen komen op de website Zorgkwaliteit.be. Daarna zullen er maandelijks nieuwe updates volgen.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) reageert tevreden op de responsgraad. ‘Ik ben tevreden dat de Vlaamse woonzorgcentra en ziekenhuizen deelnemen aan deze nieuwe kwaliteitsindicator, waarbij we de vaccinatiegraad in hun voorziening op een gestandaardiseerde en kwaliteitsvolle manier kunnen publiceren.’ Beke verwacht dat de komende weken nog meer voorzieningen zich zullen aanmelden.

Eind juli had volgens minister Beke minstens 92 procent van de Vlaamse zorgverleners zich laten vaccineren. Aangezien de vaccinatiegraad in Wallonië en zeker in Brussel lager ligt, kondigde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) midden augustus aan een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel op tafel te zullen leggen.