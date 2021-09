Test Aankoop: ‘Bijna 1 op 3 vitamine D-supplementen voor kinderen te hoog gedoseerd’

Voor kinderen tot zes jaar wordt een dagelijkse dosis vitamine D aanbevolen, maar sommige producten zijn te hoog gedoseerd. Overdosering bij kinderen heeft concrete risico’s tot gevolg voor de gezondheid van kinderen, zoals bijvoorbeeld een groeistoornis of neurologische aandoeningen.

Een onderzoek naar 34 vitamine D-supplementen leerde de consumentenorganisatie Test Aankoop dat 11 daarvan te hoog gedoseerd zijn. De gevolgen van consequente overdosering bij jonge kinderen zijn onder meer mentale achterstand.

Vitamine D stelt kinderen in staat om sterke botten en tanden te ontwikkelen. Mensen kunnen zelf vitamine D vormen onder invloed van de zon. Het grootste deel van het jaar is die blootstelling aan de zon echter onvoldoende.

Vitamine D is ook te vinden in voedingsmiddelen als vette vis, eierdooiers en sommige eetbare paddenstoelen, maar ook via die weg komt er vaak niet voldoende vitamine D binnen. Beide factoren zorgen ervoor dat tekorten aan vitamine D vaak voorkomen. Om tekorten te vermijden tijdens de eerste, cruciale kinderjaren zijn supplementen aangewezen.

Voor andere vitaminen en mineralen volstaat een evenwichtige voeding. ‘Alleen in geval van een bewezen tekort, maar altijd op medisch advies, kan een aanvulling interessant zijn’, klinkt het in het persbericht van Test Aankoop.

‘Voedingssupplementen kunnen bijvoorbeeld worden aanbevolen voor vegetarische en veganistische kinderen. De prijs van deze supplementen ligt tot wel vier keer hoger dan die van gewone vitamine D-supplementen: gemiddeld iets meer dan 11 euro/maand in plaats van 2,5 euro/maand.’