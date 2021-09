Belgische trucker heeft mooiste nektapijt van Europa

De Europese adepten van het iconische kapsel uit de jaren 80 hebben een nieuwe koning gekozen: de Belgische vrachtwagenchauffeur Nicolas Vanderkelen kreeg in het Franse dorp Chéniers de titel ‘European champion of the mullet’.

Om en bij de 500 nektapijtdragers verzamelden zaterdag in het centrum van Frankrijk om uit zo’n 100 kandidaten een nieuwe Europese kampioen te kiezen. Een applausmeter liet er geen twijfel over bestaan: Het moest de Belg Nicolas Vanderkelen worden, die naar eigen zeggen al meer dan twintig jaar getooid is met het gewaagde kapsel.

Symbool van zelfspot

Het nektapijt - mullet in het Engels - bestaat uit een korte snit boven het gezicht met een lange uitloper achteraan en wordt zodoende graag beschreven als ‘zakelijk vooraan, feestelijk achteraan’ (business in the front, party in the back). Het kapsel was razend populair in de jaren 80, en is nooit echt verdwenen. Door de lockdown kreeg het een nieuwe impuls.

De eerste editie van het EK vond twee jaar geleden plaats in België. Naast Vanderkelen namen nog verschillende Belgen deel aan de wedstrijd. ‘Anderhalf jaar geleden lieten we een mullet knippen. Het is een symbool van zelfspot en we nemen onszelf niet te serieus’, aldus een deelnemer.