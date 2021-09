Vier doden bij schietpartij in Florida

Nabij Lakeland, in de Amerikaanse staat Florida, heeft een man vier mensen doodgeschoten, onder wie ook een kind in de armen van de moeder. Dat meldt de Amerikaanse zender CNN, op basis van de lokale sheriff.

De man verschanste zich en startte een vuurgevecht met de ordehandhavers. Hij werd geraakt en gaf zich over, maar probeerde nog een vuurwapen van een agent te grijpen in een ziekenhuis, aldus sheriff Grady Judd.

Na de schietpartij vonden de agenten vier dodelijke slachtoffers: een man, een vrouw en haar kind, en nog een vrouw. Een elfjarig meisje is ook meermaals geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht. Een ander kind werd als vermist opgegeven, maar is later gezond en wel teruggevonden.

‘Deze man heeft deze ochtend vier mensen gedood, probeerde onze agenten te doden en gaf daarna op’, aldus Judd. De dader zou drugs hebben genomen.

Volgens de sheriff had de man zichzelf omschreven als een ‘survivalist’, iemand die zich voorbereidt op de post-apocalyptische wereld. Hij droeg lichaamsbescherming.