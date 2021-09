Roglic zet kroon op het werk met winst in afsluitende tijdrit Vuelta

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) is voor de derde keer op rij eindlaureaat van de Vuelta. De Sloveen won ook de afsluitende tijdrit.

Primož Roglic (Jumbo-Visma) heeft de afsluitende tijdrit van de Ronde van Spanje gewonnen. De Sloveen haalde het met 14 seconden voor een sterke Magnus Cort Nielsen. De jonge Nederlander Thymen Arensman eindigde knap op een derde stek. In het eindklassement blijft de top drie ongewijzigd. Roglic wint overtuigend zijn derde Vuelta en houdt Enric Mas (Movistar) en Jack Haig (Bahrain-Victorious) achter zich.

In Padron werd voor de laatste keer het startschot gegeven in deze Ronde van Spanje. Een heuvelachtige slottijdrit van net geen 34 km richting bedevaartsoord Santiago de Compostela moest het orgelpunt worden voor olympisch tijdritkampioen Primoz Roglic. De Sloveen kwam als laatste aan zet en moest dan wel eerst de toptijd van revelatie Magnus Cort Nielsen van de tabellen vegen. De Deen van EF Education First-Nippo deed met 44’ 16” een volle minuut beter dan Josef Cerny, die de spits mocht afbijten en in de openingsproloog al knap vijfde werd.

Maar niet alleen Cort Nielsen of Cerny gaven het beste van zichzelf. Ook de 21-jarige Nederlander Thymen Arensman (Team DSM) reed zich met een sterke tijd naar de voorlopig tweede plaats. Al moesten de toppers dan natuurlijk nog vertrekken. Plek 1 en 2 in het algemene klassement leek al vast te liggen, maar voor de derde podiumplaats lag het nog volledig open. Jack Haig (Bahrain-Victorious) stond als derde exact een minuut voor op Adam Yates van Ineos-Grenadiers. Geen man overboord moet de Brit gedacht hebben want hij had al snel een halve minuut van zijn achterstand goedgemaakt. De andere toppers als Bernal en Mas reden een verdienstelijke tijdrit en werden respectievelijk vijfde en negende. Maar de ogen waren gericht op wat leider Primoz Roglic uit zijn benen toverde. Bij het eerste tussenpunt deed hij liefst 20 seconden beter dan Cort Nielsen waardoor zijn vierde ritwinst voor het grijpen lag. Uiteindelijk werd het dat ook, al moest de Sloveen nog zes seconden prijsgeven. Cort Nielsen pakt zo net geen vierde ritwinst in deze Vuelta, Arensman wordt op zijn beurt knap derde.

Mas en Haig sluiten de Ronde van Spanje af als tweede en derde. Yates wist namelijk geen vervolg aan zijn snelle start te breien waardoor de top vijf ongewijzigd blijft. Fabio Jakobsen, Gino Mäder en Michael Storer komen als groene, witte- en bolletjestrui-laureaten naast Roglic te staan.