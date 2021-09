Rode Duivels starten tegen Tsjechië met Vanaken, Tielemans en Castagne in de basis

Bondscoach Roberto Martinez heeft voor de belangrijke WK-kwalificiatiematch tegen Tsjechië (20u45) wat correcties aangebracht na het duel in Estland. Jan Vertonghen krijgt zijn plaats in de basiself terug ten koste van Boyata en ook Youri Tielemans staat na zijn enkelproblemen aan de aftrap. Als rechtse wingback komt Castagne in het team in plaats van Saelemaekers. Hans Vanaken blijft in de ploeg, hij neemt verrassend de plaats in van Leandro Trossard achter Lukaku.

Jan Vertonghen, Timothy Castagne en Youri Tielemans komen in de ploeg tegen Tsjechië in vergelijking met de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Estland. Hans Vanaken behoudt zijn basisplaats. De middenvelder van Club Brugge neemt de plaats in van Leandro Trossard achter Romelu Lukaku. Centraal achterin vergezelt Jason Denayer Vertonghen en Alderweireld. Verder staan zoals verwacht ook Witsel, Carrasco, Courtois, Eden Hazard en Lukaku in de basis.

Tsjechië, zonder geschorste Schick

Patrik Schick zit vandaag zijn tweede wedstrijd schorsing uit na zijn rode kaart in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales. Afgelopen donderdag boekte Tsjechië een magere 1-0-overwinning tegen Wit-Rusland. Er was een gebrek aan creativiteit aan de bal, maar ook een gebrek aan scorend vermogen. De vervanger van Schick, Martin Dolezal, gaf niet thuis en werd op het uur vervangen door Burnley-spits Matej Vydra.

‘Er is een grote kans dat Vydra tegen België aan de aftrap komt’, zei de assistent-coach van de Tsjechen. ‘We gaan het op dezelfde manier aanpakken zoals in de heenwedstrijd. Het zal vooral zaak zijn om de passlijn naar Lukaku af te snijden.’

Winnen en het WK kan de Duivels nauwelijks nog ontsnappen

Bij winst tegen Tsjechië wordt in groep E Wales de grootste concurrent voor de groepswinst en de rechtstreekse kwalificatie. De Welshmen, het zwarte beest voor België, moeten nog naar Tsjechië en ontvangen de Belgen op de laatste speeldag op zaterdag 13 november. België ontmoet voordien nog de zwakke broertjes Wit-Rusland en Estland.

Winst tegen de Tsjechen zou de bondscoach ruimte geven om nog meer dingen uit te proberen. Want ook dat kan Martinez gebruiken.