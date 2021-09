Als pesterige schooljongetjes maken Drake en Kanye West nu al een tijdje ruzie voor de ogen van het grote publiek. De twee rappers brachten op twee dagen van elkaar een album uit. Dan is alle aandacht is welkom, zeker?

Ter gelegenheid van Certified Lover Boy, Drakes zesde album dat vrijdag uitkwam, was de Canadese hiphopper zaterdagochtend gast-dj bij Sound 42, een radioshow op streamingdienst SiriusXM. Tijdens de show speelde hij ‘Life at the party’, een nummer van Kanye West, gemaakt voor diens nieuwe album Donda, dat op het laatste nippertje van de plaat geschrapt is. Overigens, aan ‘Life at the party’ werkte ook Outkast-rapper André 3000 mee.

In het nummer lijkt Kanye West Drake voluit te dissen door het volgende te rappen: ‘I put Virgil and Drake on the same text, and it wasn’t about the matching Arc’teryx or Kid Cudi dress/ Just told these grown men stop it with the funny shit.’ De ‘Virgil’ zou een verwijzing zijn naar Virgil Abloh, een bekende modeontwerper op wie Kanye West ook al een tijdje boos is.

Wat later in het nummer hint West naar een samenwerking die nooit tot stand gekomen is: ‘Thought we was the new Abu Dhabi/ Told Drake don’t play with me on GD and he sent that message to everybody/ So if I hit you with a ‘WYD,’ you better hit me with, ‘Yessir, I’m writing everything you need.’ In 2016 werd aangekondigd dat West en Drake samen een album zouden maken, maar het is er nooit gekomen. Daarover lieten beide partijen in publiek al verschillende keren hun ongenoegen blijken.

… en Kanye dist Drake.

Op een luisterevenement van Donda, Kanyes nieuwe plaat in Las Vegas liet Kanye West een fragment van ‘Life of the Party’ horen. Maar op het uiteindelijke album ontbrak het nummer. Het is onduidelijk hoe Drake het dan toch in handen gekregen heeft. Van de betrokkenen komt voorlopig geen verduidelijking. Noch Drake, noch Kanye West, noch hun respectievelijke entourages lieten al in de Amerikaanse pers van zich horen. De cultuurwebsite Variety kreeg André 3000 wel aan de lijn. Die vertelde dat hij het lek betreurde. De Outkast-rapper zou door Kanye gecontacteerd te zijn met de vraag of hij wilde meewerken aan een van de nummers op Donda. ‘Ik werd geïnspireerd door zijn idee om een muzikaal eerbetoon aan zijn moeder te maken. Mijn eigen moeder stierf in 2013. We delen dat verlies.’ André 3000 zegt dat hij niet op hoogte was dat Kanye West in het nummer naar Drake zou uithalen. In de versie die André 3000 schreef, zou er geen sprake van geweest zijn. Hij hoopt in de toekomst nog met Drake te kunnen samenwerken.

Drake en Kanye West zijn al enige tijd in een behoorlijke kinderachtige rappersruzie verzeild geraakt. Die zou, volgens kenners, zo’n tien jaar geleden begonnen zijn. Online zijn er talloze tijdlijnen terug te vinden die alle feitjes en prikjes heen en weer netjes op een rijtje zetten. Zo zou Drake in 2011, bijvoorbeeld, getweet hebben dat hij ‘beter wilde worden dan Ye’. Cruciaal zou in het verhaal zou ook de nooit uitgebrachte muzikale samenwerking tussen de twee rappers zijn. In 2018 onthulde rapper Pusha T dan dat Drake in het geheim een zoon had met een pornoster. Drake legde de schuld bij Kanye West. Want die zou als een van de enigen op de hoogte geweest zijn van het bestaan van Adonis. In 2018 tweette West dan een tirade waarin hij Drake ervan beschuldigd zijn familie te hebben bedreigd.

Eind vorige maand nog diste Drake Kanye op ‘Betrayal’, een nummer van Trippie Red. Daarop liet West het thuisadres van Drake online lekken. Die reageerde daar dan weer op met een onlinefilmpje waarin hij luid lachend te zien is. Het is een soap waar de sommige fans - en roddelsites - van snoepen. Ruziemaken is een traditie binnen hiphop. Het is een efficiënte manier om elkaar en elkaars muziek onder de aandacht te houden. De concurrentiestrijd tussen beide rappers kent dezer dagen dan ook een hoogtepunt omdat ze op vijf dagen van elkaar een nieuw album op de markt gebracht hebben. The New York Times noemde beide albums dit weekend nog streaming blockbusters. Drake en Kanye West vechten op de streamingplatformen om de allerhoogste streamingscijfers. Elkaar dissen is een spel waar ze allebei beter van worden. Wie ook wint, gaandeweg duwen ze elkaars streamingscijfers richting recordhoogten.