Antwerp vindt oplossing voor Lamkel Ze: verhuur aan Slovaakse club

Op de Belgische ‘deadline day’ lukte het niet, maar voetballer Didier Lamkel Zé is nu toch op weg om Antwerp te verlaten. Hij is op weg naar een uitleenbeurt aan het Slovaakse DAC.

Op 31 augustus was het Boavista dat in de laatste uren nog aandrong voor Lamkel Zé, maar de Portugese club en de Kameroense flankaanvaller vingen bot. Gelukkig waren er nog een aantal markten open. Daaronder Qatar en Saoedi-Arabië, maar gelukkig ook nog (tot maandag) Slovakije, want Ze wilde liefst in Europa blijven. DAC 1904, vorig seizoen tweede geworden maar Europees wel al uitgeschakeld, biedt hem nu die kans en Antwerp werkt mee aan de tijdelijke oplossing - het gaat om een huur.