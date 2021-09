Wales slaakt zucht van opluchting na late winning goal

In Groep E, de poule van de Rode Duivels in de kwalificatiecampagne voor het WK 2022 in Qatar, heeft Wales op de valreep de winst meegegraaid bij Wit-Rusland: het werd 2-3. Dankzij een hattrick van Gareth Bale haalde Wales na rust nog een achterstand op.

De thuisploeg was in het Russische Kazan al snel op achtervolgen aangewezen. Gareth Bale opende de score met een strafschop na zes minuten. Even voor het halfuur trok Vitali Lisakovich (27.) de score weer gelijk, eveneens met een penalty. Wit-Rusland putte moed uit de gelijkmaker en kwam amper anderhalve minuut later zowaar op voorsprong via Pavel Sedko (31.).

Wales moest in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker, die er uiteindelijk ook kwam via Bale (69.). Hij benutte zijn tweede elfmeter van de middag. In het ultieme slot (95.) maakte de aanvoerder zijn hattrick vol.