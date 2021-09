Mohoric wint slotrit Benelux Tour, eindzege voor Colbrelli

De Sloveen Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) heeft zondag de zevende en laatste etappe in de Benelux Tour (WorldTour) gewonnen. Zijn ploegmaat Sonny Colbrelli, zaterdag winnaar van de koninginnenrit, werd tweede. De Italiaanse kampioen liet zich de eindzege niet meer afsnoepen.

Mohoric was de beste in de etappe over 181,8 km tussen Namen en Geraardsbergen. Onderweg reed het peloton drie keer over de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg. De Sloveen had aan de streep ruim 10 seconden voorsprong op Colbrelli. De Nederlander Tom Dumoulin werd derde, voor de Fransman Christophe Laporte en de Brit Fred Wright.

Op de erelijst van de Belgisch-Nederlandse rittenkoers, vorig jaar nog de BinckBank Tour, is Colbrelli de opvolger van de Nederlander Mathieu van der Poel.