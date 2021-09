Wout van Aert triomfeert in eerste etappe Ronde van Groot-Brittannië

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft in de eerste rit van de Ronde van Groot-Brittannië meteen getoond dat hij klaar is voor het aankomende WK. In een sprint bergop kwam hij voor Nils Eekhoff (Team DSM) over de streep. Onze landgenoot wordt ook meteen de eerste leider.

Na 180,8 kilometer van Penzance naar Bodmin liet Van Aert in een sprint bergop de Nederlander Nils Eekhoff en de Spanjaard Gonzalo Serrano achter zich. Xandro Meurisse werd negende.

Het is voor de 26-jarige Van Aert de negende zege van het seizoen, na twee ritten in de Tirreno-Adriatico, Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race, het BK en drie ritten in de Tour.

