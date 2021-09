Verstappen wint GP Nederland

Max Verstappen (Red Bul) heeft de Grote Prijs van Nederland Formule 1 gewonnen. Op het circuit van Zandvoort bleef de Nederlander, die vanop de pole gestart was, Lewis Hamilton (Mercedes) voor. Valtteri Bottas (Mercedes) werd derde. Door zijn zege, neemt Verstappen ook de leidersplaats in het WK over van Hamilton.

Vorig jaar werd de Grote Prijs van Nederland nog afgelast omdat de organisatoren het evenement niet wilden laten doorgaan zonder publiek. Met een nieuwe datum in september 2021 hoopte men dat het coronavirus niet opnieuw roet in het eten zou gooien. Zo geschiedde ook: de Grote Prijs van Nederland maakte dit weekend na 36 jaar afwezigheid zijn glorieuze terugkeer op Zandvoort.

De talrijk aanwezige fans kregen bovendien nog meer goed nieuws, want er werd aan het Noordzeestrand droog weer voorspeld. Geen toestanden zoals vorige week in Spa-Francorchamps dus, waar de race nooit van start ging door zware regenval. En dat Max Verstappen met een fractie van een seconde verschil de pole position veroverde, zorgde ervoor dat de oranje koorts alleen maar hoger werd.

Hoe verliep de start?

Ondanks het feit dat Zandvoort een behoorlijk smal circuit is, verliep de start al met al clean. Verstappen kwam heel goed weg en behield de leiding voor grote titelrivaal Lewis Hamilton. Valtteri Bottas, Pierre Gasly en de Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr. volgden. Achter hen werd het wel even warm tussen Fernando Alonso en Antonio Giovinazzi, maar iedereen hield zijn materiaal heel.

Hoe kwam de overwinning tot stand?

Doordat Sergio Pérez in de andere Red Bull vanuit de pitstraat vertrok, stond Max Verstappen er tijdens de race helemaal alleen voor tegen de twee Mercedes’. De regerend wereldkampioenen haalden Hamilton tweemaal naar binnen voor een pitstop, maar Red Bull reageerde altijd meteen - waardoor Verstappen telkens de kop kon houden. Valtteri Bottas probeerde het in de andere Mercedes met een éénstopper en reed zo even aan de leiding, maar hij kon de aanstormende Verstappen nauwelijks iets in de weg leggen.

Hoe groot was de spektakelwaarde?

De vele in oranje getooide fans in Zandvoort hebben wellicht de namiddag van hun leven beleefd door de zege van hun grote held Max Verstappen, maar eigenlijk bood deze Grote Prijs van Nederland amper spektakel. Er vielen dit seizoen al veel betere races te beleven. Dat is op zich ook geen verrassing, want op voorhand werd al gevreesd dat inhalen op het circuit van Zandvoort zeer lastig zou zijn met de moderne F1-wagens.

Wat onthouden we van deze race?

Dat Max Verstappen in Nederland het volksfeest van het jaar heeft ontketend met deze zeer populaire thuiszege. De Red Bull-rijder was in ‘zijn’ Zandvoort de hele race lang baas en is nu ook opnieuw WK-leider. Het verschil tussen beide piloten blijft drie punten, maar nu is dat in het voordeel van Verstappen. Volgende week staat al de Grote Prijs van Italië in Monza op het programma.

Uitslag GP Nederland

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Pierre Gasly (AlphaTauri)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Fernando Alonso (Alpine)

7. Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

8. Sergio Pérez (Red Bull)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Lando Norris (McLaren)

11. Daniel Ricciardo (McLaren)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

13. Sebastian Vettel (Aston Martin)

14. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

15. Robert Kubica (Alfa Romeo)

16. Nicholas Latifi (Williams)

17. George Russell (Williams)

18. Mick Schumacher (Haas)

Niet gefinisht:

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Nikita Mazepin (Haas)