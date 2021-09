Zangeres Girls Aloud sterft op haar 39ste

Sarah Harding leed al sinds vorig jaar aan borstkanker en had al aangekondigd dat ze terminaal was.

Op Instagram kondigde Sarah Hardings moeder haar dood aan. Ze noemde haar dochter ‘mooi’ en een ‘heldere, schijnende ster’. In augustus vorig jaar werd borstkanker vastgesteld bij de zangeres. Toen was al duidelijk dat er uitzaaiingen waren. Harding liet in haar memoires al weten dat ze kerst niet zou halen.

Sarah Harding is vooral bekend in Groot-Brittannië. In 2002 nam ze deel aan het televisieprogramma Popstars: The Rivals - dat is een talentenjacht op ITV die op zoek gaat naar een ‘girlband’ en een boyband. Harding vormde een meidengroep met Nicola Roberts, Nadine Coyle, Kimberley Walsh en Cheryl Cole. Die groep, die later Girls Aloud zou gaan heten, haalde de finale. Hun bekendste hits zijn ‘Sound of the Underground’, ‘The Promise’, ‘Love Machine’, ‘Jump’ en ‘Call The Shots’. De groep ging definitief uit elkaar in 2013.

Sindsdien ging Harding acteren en werd ze vooral een tv-fenomeen. In 2016 was ze te zien in een reality show The Jump op Channel 4. In 2017 won ze Celebrity Big Brother.