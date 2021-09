Had iemand het gemunt op de Belgen? Nu al derde sprinter slachtoffer van sabotage op Paralympische Spelen

Twee dagen na de bewogen 100 meter finale van rolstoelatleet Peter Genyn en Roger Habsch op de Paralympische Spelen van Tokio, blijkt er ook geknoeid te zijn met de wheeler van atlete Joyce Lefevre. De saboteur had het duidelijk gemunt op de Belgische sprinters.

Vrijdagavond beleefde Peter Genyn de meest opmerkelijke wedstrijd van zijn leven. Twee uur voor zijn paralympische finale op de honderd meter bleek zijn rolstoel gesaboteerd: de banden waren lek gestoken, het kader was gebroken en het stuur scheefgetrokken. De wheeler van Genyn werd in allerijl door een heleboel mensen met behulp van ducttape en spanbandjes opnieuw racewaardig gemaakt. De 44-jarige Kalmthoutenaar snelde op revanchegevoelens furieus naar goud.

Achteraf vertelde Roger Habsch – die andere Belg in de finale en goed voor brons – ons in de catacomben van het olympisch stadion dat in de twee voorafgaande dagen aan de finale ook met zijn wedstrijdrolstoel was geknoeid. ‘Er gebeurden bizarre zaken in het paralympische dorp. Ik heb er een lekke band gehad, met een lek helemaal van links tot rechts. Dat is opzettelijk gedaan. En eergisteren was de as van mijn stoel ook geraakt. Daar is mee geknoeid. Daar ben ik zeker van.’

Foto: BELGA

Nu blijken Genyn en Habsch niet de enige landgenoten aan wiens materiaal werd geraakt. Ook drie banden van de wheeler van rolstoelatlete Joyce Lefevre werden platgestoken. Aangezien de Belgische sprintrolstoelen de enige rolstoelen waren die beschadigd werden is het duidelijk dat iemand het op de Belgische delegatie had gemund. Of enkel topfavoriet Peter Genyn viseerde, maar niet wist welke rolstoel van hem was. Het Belgisch Paralympisch Comité heeft contact opgenomen met het olympisch organisatiecomité en werkt aan een officiële klacht.

Wie de saboteur is, zal moeilijk te achterhalen zijn. De wheelers werden een dag eerder onbewaakt achtergelaten in een daar voorziene ruimte in de catacomben van het olympisch stadion. Er hingen geen bewakingscamera’s en iedereen met een accreditatie – alle atleten, stafleden, journalisten en lokale vrijwilligers – konden in principe zich toegang verschaffen tot de rolstoelen.