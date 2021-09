Goedele Devroy neemt fakkel van Linda De Win over

Wetstraatjournaliste Goedele Devroy gaat vanaf 23 september Villa Politica presenteren. ‘Ik hoop dat ik een waardige opvolger zal zijn van Linda De Win’, zegt ze.

‘Binnenkort heb de grote eer om Linda De Win op te volgen’, zei Goedele Devroy in De Zevende Dag. Ze wil zichzelf geen pitbull noemen, maar ze is wel van plan om ‘de juiste vragen te stellen en ervoor te zorgen dat er heldere antwoorden op komen’. Devroy is al jaren wetstraatjournalist, maar maakte het voorbije jaar een bekroonde Pano-reportage. Daardoor was ze niet meer dag in dag uit met politieke berichtgeving bezig. ‘Ik heb het gemist’, geeft ze toe. ‘Ik heb zin om weer in de Wetstraat te zijn.’

Na veertien jaar het gezicht te zijn geweest van Villa Politica ging Linda De Win deze zomer met frisse tegenzin met pensioen. Dat Devroy haar zou opvolgen was toen al beslist, maar pas deze zondag publiek bekendgemaakt. Goedele Devroy maakt sinds 2004 deel uit van de politieke redactie van VRT NWS. Ze werkt sinds 1995 als journalist voor de VRT. Ze is destijds begonnen op de binnenlandredactie en werkte nadien ook als buitenlandjournalist. Ze heeft Germaanse talen gestudeerd en bleef tot 1995 aan de KU Leuven verbonden als assistent Taalkunde. Dit jaar won ze de Belfius Persprijs voor haar Pano-reportage ‘Wachten op zorg’, waarin ze de schrijnende problematiek van wachtende mantelzorgers onderzocht.

Die problematiek ligt Goedele Devroy na aan het hart. Haar zoon Quinten heeft een afwijking op chromosoom 11 en kan daardoor niet zelfstandig leven. Daarover getuigde ze al verschillende keren in de krant. ‘Ik ben een mantelzorger’, zei Devroy in De Zevende Dag toen Lisbeth Imbo naar aanleiding van het pensioendebat vroeg of zij het zag zitten om tot haar 67ste te blijven werken. ‘Mijn zoon heeft een ernstige mentale beperking en dat combineren met een fulltime job is niet evident. Ik zie me dat niet volhouden tot mijn 67ste.’

Villa Politica startte in januari 2002 als een reportagemagazine met Annemie Nijs, die in 2004 werd opgevolgd door Kathleen Cools. Sinds 2006 volgde Villa Politica met Guy Janssens de debatten live in de Wetstraat . In 2007 nam Linda De Win de presentatie over. Het programma werd om zijn live verslaggeving rond de val van de regering Leterme I internationaal bekroond. Aan de formule van het programma wordt niet gesleuteld. Ook Devroy zal in het parlement politici interviewen en wordt bijgestaan door experten.

Vanaf 23 september is Villa politica elke woensdag vanaf 14.20 uur op Eén te zien vanuit het Vlaams Parlement en elke donderdag om 14.45 uur vanuit het Federaal Parlement.