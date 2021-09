Twee Belgische toeristen overleden in Kreta

In de badplaats Rethymno op het Griekse eiland Kreta zijn twee Belgische toeristen verdronken. Dat melden Griekse media. Buitenlandse Zaken in Brussel bevestigt het overlijden aan persagentschap Belga en zusterkrant Het Nieuwsblad.

Ondanks waarschuwingen dat de zee woelig was, gingen twee Belgen zwemmen voor de kust van Rethymno. Ooggetuigen zagen dat de twee in nood verkeerden en probeerden hulp te bieden. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en voerden de slachtoffers naar het ziekenhuis. Daar stelde een dokter hun dood vast.

Het zou gaan om twee Belgische mannen van middelbare leeftijd. Buitenlandse Zaken in België bevestigt het overlijden van twee Belgen maar heeft verder geen details over de oorzaak, hun identiteit of leeftijd.