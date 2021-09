Paardenontwormer tegen covid-19, populair bij conservatief Amerika en bekommernis voor artsen

Een arts in Oklahoma waarschuwde dat de spoeddiensten vollopen door patiënten met een overdosis ivermectine, een anti-parasitair middel bedoeld voor vee en paarden. In rechtse kringen wordt het middel aanbevolen tegen covid-19. De voedsel- en geneesmiddelenwaakhond FDA maakt zich zorgen.

Miljoenen mensen luisteren naar Joe Rogan. De podcastmaker reef een ongezien exclusiviteitscontract binnen bij Spotify. Artsen en gezondheidsexperts hielden hun hart dus vast, toen de presentator bekendmaakte dat hij besmet was geraakt met het coronavirus en zichzelf behandelde met ivermectine, een ontwormingsmiddel voor dieren. Naar eigen zeggen voelt hij zich weer ‘kiplekker’. Nochtans vond nog geen enkele studie sluitend bewijs voor de positieve werking van het medicijn tegen covid-19.

De bezorgdheid onder medische experts is niet onterecht. Ivermectine wordt bij sommige parasitaire infecties voorgeschreven aan mensen, maar nooit voor covid-19. Bovendien wordt de dosis voorzichtig afgewogen door de behandelende arts. Dokter Jason McElyea uit Oklahoma waarschuwde in Amerikaanse media dat de wachttijden in ziekenhuizen oplopen door mensen die ziek worden nadat ze zichzelf hebben behandeld met Ivermectine. Hij stelde dat patiënten na een overdosis last krijgen van misselijkheid, spierpijn en zelfs verlies van zicht.

Het gaat voorlopig om een ‘handvol patiënten’, verduidelijkt de dokter, maar de spoeddiensten zitten al met het water op de lippen door covid-19. 44,5 procent van de populatie in de zuidelijke staat Oklahoma is gevaccineerd. ‘We kunnen met moeite de mensen met schotwonden opvangen’, klinkt het. Ook in Mississippi, waar nog minder mensen gevaccineerd zijn, luidden dokters de alarmbel.

Eind vorige maand waarschuwde de voedsel- en geneesmiddelenwaakhond FDA voor het gebruik van ivermectine. De overheidsinstelling trok van leer op Twitter: ‘Je bent geen paard. Je bent geen koe. Even ernstig, iedereen. Stop ermee.’

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4 — U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021

Populair bij conservatieve Amerikanen

Of de waarschuwing van de FDA effect heeft, is maar de vraag. Ivermectine won aan populariteit bij de Latijns-Amerikaanse gemeenschap. Mensen die niet de middelen hebben om zich medisch te laten behandelen, zochten hun toevlucht tot het middel, nadat her en der geruchten opdoken over heilzame effecten. Daarna vond de ontwormer een nieuw publiek bij rechts-conservatieve Amerikanen. Zij wantrouwen de overheid. De waarschuwing van de FDA is volgens hen deel van het complot, schrijft The Washington Post.

‘Een kwart van de patiënten die ik zag, nam het middel’, zei een andere dokter uit Oklahoma aan The Post. De Amerikaanse krant merkt op dat ivermectine geregeld aangeprezen werd door Fox News-presentatrice Laura Ingraham. Collega Tucker Carlson volgde, waarna het middel steeds vaker aan bod kwam op de zender die erg populair is in conservatief Amerika.

De Republikeinse Senator Rand Paul uit Kentucky gooide olie op het vuur door te stellen dat onderzoek naar alternatieve middelen als ivermectine en hydroxychloroquine, ooit door Trump naar voor geschoven als medicijn, wordt gedwarsboomd ‘uit haar voor Donald Trump’.

Amerikanen bemachtigen Ivermectine onder meer via internet en speciaalzaken voor veehouders. Ook zijn er artsen die het geneesmiddel voorschrijven. Medische brancheorganisaties AMA, APhA en ASHP riepen afgelopen week op Ivermectine niet meer te verstrekken aan coronapatiënten, behalve voor onderzoeksdoeleinden. Data van de Amerikaanse antigifcentra merken van de maand juli op augustus een sprong van 245 procent in het aantal gemelde gevallen: van 133 tot 459 meldingen.