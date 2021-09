Italiaanse vrouwen troeven Servië af en veroveren derde Europese titel volleybal

De Italiaanse volleyvrouwen hebben zaterdag in Belgrado de Europese titel veroverd. Italië versloeg in de finale Servië met 1-3 (26-24, 22-25, 19-25 en 11-25).

Voor Italië is het de derde Europese titel. Het Zuid-Europese land kroonde zich in het verleden tweemaal eerder (2007 en 2009) tot Europees kampioen. De Servische vrouwen, op de Olympische Spelen in Tokio nog goed voor brons, wonnen eerder al driemaal Europees goud en waren tweevoudige titelverdediger (2017 en 2019). Voordien pakten ze ook in 2011 de eindzege.

Turkije won eerder zaterdag in de Servische hoofdstad de kleine finale om het brons. De Turkse vrouwen versloegen Nederland met 3-0 (25-20, 25-19 en 25-23).

De Yellow Tigers verloren in de achtste finales van het EK tegen Italië.