Man die koppel met staaf belaagde op E40 aangehouden voor poging tot doodslag

De man die vorige week een koppel klemreed op de E40 en belaagde met een ijzeren staaf zit in de cel. De 40-jarige Oostkampenaar werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag, kwaadwillige belemmering van het verkeer en inbreuken op de wapenwet.

Een tiental dagen geleden volgden een 56-jarige man uit Kortenaken en zijn vrouw rond 20.30 uur met hun Porsche de E40 richting Brugge. Ze waren op weg naar hun buitenverblijf in Nieuwpoort, maar ter hoogte van Beernem nam hun rit een hallucinante wending toen ze geconfronteerd werden met een agressieve bumperklever.

‘Wat daarna gebeurde, hielden we eigenlijk niet voor mogelijk’, getuigde slachtoffer J.M. (56) over het incident. ‘Hij reed mij zowat de vangrails in. Hij dwong me de hele tijd om naar rechts uit te wijken. Tot vier keer toe is hij op de snelweg gestopt om ons klem te rijden.’

De man reed het koppel uiteindelijk vast ter hoogte van de afrit in Loppem en zou een ijzeren staaf naar hen gegooid hebben, al spreekt zijn advocaat dat tegen. ‘Gelukkig mankte hij en kon ik achteruit rijden. Op die manier konden we hem toch weer ontwijken’, aldus J.M.

Het koppel verwittigde intussen de wegpolitie, die hen ter hulp snelde. De bestuurder van de Mercedes reed in Jabbeke af de snelweg en kon zo ontkomen. Het koppel maakte beelden van de laatste confrontatie en overhandigde die ook aan de politie.

‘Ronduit crimineel gedrag’

De dader, een 40-jarige Oostkampenaar, werd door het Brugse parket uitgenodigd voor verhoor. Hij kwam zich vrijdag melden en werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Die besloot hem aan te houden op verdenking van poging tot doodslag, kwaadwillige belemmering van het verkeer en inbreuken op de wapenwetgeving.

‘Het spreekt voor zich dat dergelijk gedrag niet thuishoort op de snelweg’, zegt procureur Frank Demeester. ‘Het gaat om ronduit crimineel gedrag met potentieel dodelijke afloop voor de slachtoffers of inzittenden van andere voertuigen. De verdachte dient op weinig mildheid te rekenen van het openbaar ministerie.’

Volgens zijn advocaat Toon Deschepper is zijn cliënt heel erg geschrokken van de beelden. ‘Hij herkent er zichzelf niet in en wil vooral zijn verontschuldigingen aanbieden. Hij heeft geen middelen gebruikt en in zijn lichaam zijn geen stoffen aangetroffen. Er speelden wel persoonlijke, familiale omstandigheden waardoor hij zo door het lint is gegaan. Omwille van privacyredenen wil ik daar niet over uitweiden.’

Tweede aanrijding

Het slachtoffer, J.M, reageert opgelucht op het nieuws van de aanhouding. ‘Terecht dat die man aangehouden is. Die kerel hoort niet thuis in het verkeer. Nooit meer.’ Hij stelde zich ook burgerlijke partij: ‘Ik ben zo fel in de remmen moeten gaan om een aanrijding te vermijden dat de schijfremmen van mijn Porsche kromgetrokken zijn. Ik heb grote kosten aan mijn auto. Mijn vrouw en ik zijn nog steeds doodsbenauwd. We worden nog meermaals per week in angst wakker ’s nachts.’

Volgens J.M. was er voor het incident dat hij kon filmen nog een ander voorval. ‘Toen hij mij begon klem te rijden had hij al een aanrijding veroorzaakt met mensen uit Kontich. Ze zaten naast ons in het politiekantoor toen wij onze klacht neerlegden. Ze waren doodsbenauwd en hun auto had grote schade. Gelukkig waren ze ongedeerd.’

De advocaat bevestigt dat er een eerdere aanrijding geweest was. ‘Maar dat was er een met lichte schade en van een heel andere orde dan het gefilmde geweld. Mijn cliënt is een gewone huisvader met een gewoon gezin. Hij is zeker geen marginaal.’