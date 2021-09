US Open voorbij voor Greet Minnen en tandem Gillé en Vliegen

Het avontuur van Greet Minnen (WTA 104) op de US Open is zaterdag in de derde ronde ten einde gekomen tegen de Canadese Bianca Andreescu (WTA 7), eindwinnares van 2019. Diezelfde dag konden Sander Gillé en Joran Vliegen zich niet plaatsen voor de derde ronde (achtste finales) van het dubbelspel op de US Open.

Minnen, die in de laatste kwalificatieronde verloor maar opgevist werd als lucky loser, kon in de derde ronde geen vuist maken en blies de aftocht met 6-1 en 6-2.

‘In het begin maakte ze meer fouten dan ik. Ik was ook de eerste die een breakbal kreeg. Maar vanaf 2-1 schakelde ze een versnelling hoger en speelde ze een voortreffelijke partij. Ze legde veel lengte in haar slagen en hield een heel hoog ritme aan van begin tot einde. Ik kende vanaf dan enorme moeilijkheden om haar onder druk te zetten. Ze was simpelweg veel te sterk vandaag’, verklaarde Minnen na afloop.

‘Ik wou graag beter doen’, ging de Kempense verder. ‘Andreescu is evenwel een top 10-speelster die reeds een Grand Slam won. Ik kreeg enkele kansjes die ik onbenut liet. Ik kwam ook 0-40 voor op haar opslag in de tweede set zonder ervan te profiteren. Dat zijn zaken die het verschil maken tegen een speelster van haar kaliber.’

De Limburgse tandem Gillé en Vliegen verloor op het hardcourt in New York in de tweede ronde tegen het Brits-Pakistaanse duo Jonny O’Mara/Aisam-Ul-Haq Qureshi in drie sets: 3-6, 6-3 en 7-6 (7/3). De partij duurde 2 uur en 17 minuten.

De 30-jarige Gillé (ATP 32 dubbel) en de 28-jarige Vliegen (ATP 31 dubbel) wonnen samen al vijf ATP-titels, waaronder een dit jaar (eind februari) in Singapore. In 2019 triomfeerden ze in Zhuhai, Gstaad en Båstad. Vorig jaar veroverden ze in Nur-Sultan de eindzege.