400-tal betogers tegen verplichte vaccinatie in Brussel

Een groep manifestanten verzamelde zich zaterdag in het Jubelpark in Brussel. Ze protesteerden tegen de aankomende verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel, de invoering van de coronapas en ‘censuur’ rond covid-19.

De krant La Capitale maakt melding van 400 manifestanten die zich verzamelden in het Jubelpark in Brussel. Aangevoerd door David Bouillon, een huisdokter uit Bergen die fel tegen vaccinatie gekant is, begonnen de deelnemers aan een mars door Brussel. De invoering van de coronapas in Brussel staat op de agenda van het volgende Overlegcomité.

De deelnemers scandeerden slogans of droegen ze mee op borden. Ondermeer ‘Mijn lichaam, mijn keuze, mijn leven’, ‘Eén pasje maakt van een democratie een dictatuur’ en ‘Ik wil vrijheid’, lieten ze op die manier verstaan.

Volgens VRTNWS vonden 1.500 manifestanten hun weg naar de gebouwen van de Franstalige openbare omroep RTBF en de private zender RTL om de ‘eenzijdige berichtgeving’ over covid-19 en de vaccinatiecampagne in de media aan te klagen.