Peter Genyn draagt Belgische vlag tijdens slotceremonie Paralympische Spelen

Peter Genyn zal zondag de Belgische vlag dragen tijdens de slotceremonie van de Paralympische Spelen in Tokio. De 44-jarige rolstoelsprinter, die op deze Spelen in de T51-klasse goud (100 meter) en zilver (200 meter) veroverde, droeg vijf jaar geleden tijdens de slotceremonie van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro ook al de Belgische vlag.

Het werden voor Genyn in Tokio tumultueuze Spelen. De Antwerpenaar was dinsdag teleurgesteld met zijn tweede plaats op de 200 meter, maar nam vrijdag wraak met de verlenging van zijn paralympische titel op de 100 meter. Voor de race werd de racestoel van Genyn beschadigd met drie lekke banden en een gebroken kader als gevolg, maar op mentale kracht en revanchegevoelens reed hij in een paralympisch record (20.33) naar het goud.

Vorige week dinsdag droegen amazone Michèle George en goalballer Bruno Vanhove de Belgische vlag tijdens de openingsceremonie.

De Belgische delegatie in Tokio behaalde vijftien medailles. In de dressuur was er twee maal goud voor Michèle George en twee maal brons voor Manon Claeys. Rolstoelsprinters Peter Genyn (goud en zilver) en Roger Habsch (twee maal brons) haalden ook twee medailles. Verder was er eremetaal voor wielrenners Tim Celen (zilver en brons), Ewoud Vromant (zilver), Maxime Hordies (brons) en het tandemduo Griet Hoet en Anneleen Monsieur (brons), net als tafeltennissers Laurens Devos (goud) en Florian Van Acker (brons).