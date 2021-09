Romelu Lukaku: ‘Grootste cadeau voor mijn 100ste cap is winnen, meer heb ik niet nodig’

De Rode Duivels kunnen zondag een gigantische stap zetten richting WK in Qatar, als ze winnen van Tsjechië. Voor spits Romelu Lukaku wordt de wedstrijd sowieso bijzonder, want hij trekt dan voor de honderdste keer het shirt van de Duivels aan. ‘Ik ben fier deel uit te maken van deze groep.’

De wedstrijd tegen Tsjechië zondagavond wordt de honderdste cap voor de 28-jarige Romelu Lukaku. ‘Dit betekent veel voor mij. Ik ben fier deel uit te maken van deze groep. Dit is echt speciaal. Ik hoop dat ik hier nog lang deel van kunnen uitmaken’, begon Lukaku zijn persconferentie zaterdag.

‘Het grote verschil tussen Chelsea en de Rode Duivels? Bij Chelsea zet men meer hoog druk, dat is minder bij de Duivels. Met wie ik het liefst een prijs zou pakken? Met alle twee. Ik ben blij om met alle twee te mogen spelen. Ik vind dat nog altijd een eer. Met deze generatie hebben we mooie dingen bereiken. We zitten nog niet op onze top. Ik hoop dat we de Nations League of het WK kunnen winnen. De grootste cadeau voor mijn honderdste cap is winnen. Meer heb ik niet nodig.’

Welke van de 99 matchen tot dusver zijn hem bijgebleven? ‘Tegen de VS op het WK 2014, tegen Brazilië op het WK 2018, thuis tegen Estland toen we met 8-1 wonnen. Er zijn nog veel andere wedstrijden, zeker de laatste vijf jaar. Het record van Ronaldo? Daar praat ik niet over. Hij is één van de beste spelers aller tijden, hij staat in mijn top drie.’

‘Ik hoop dat Lukaku ons 120, misschien wel 150 caps kan geven. Zoals Rom speelde tegen Estland, daar moet je van genieten. Zulke spelers zie je niet vaak passeren. Ik wil hem daarvoor bedanken’, zei bondscoach Roberto Martinez.

Maar er moet straks ook gevoetbald worden. ‘Tsjechië deed het heel goed tegen ons in Praag én op het EK. Het team is verschillend van toen. Ze nemen risico’s, zijn dynamisch. Ze hebben een duidelijk idee hoe ze spelen. Alle spelers passen daarin. Het is een goeie tegenstander’, aldus Martinez.

Lukaku noemt Tsjechië zelfs ‘een gevaarlijke ploeg’. ‘Toen we daar in maart speelden, was ik zwaar onder de indruk. We zullen top moeten zijn. Ik ga niets zeggen over hoe we moeten spelen maar het wordt moeilijk. We hebben daar al geluk gehad. Ze zetten veel druk en hebben veel goede, lopende spelers. Na het EK moeten we ons in vraag stellen.’