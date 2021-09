Dez Mona en BOX stellen nieuw project voor, maar knip eerst het etiket weg

Lucy is een oratorium. Lucy is een gesamtkunstwerk. Lucy is een esthetisch concept in spijkerstof. Lucy is klassiek, is pop, is podiumkunst. Aan etiketten geen gebrek voor de nieuwe voorstelling van Dez Mona en het Antwerpse barokensemble BOX. Maar net als in een nieuwe jeansvest, is het etiket net het eerste dat je moet wegknippen.