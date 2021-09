Al zeven Amerikaanse staten willen strenge abortuswet Texas kopiëren

Al in zeven Amerikaanse staten wordt met spoed bekeken of de strengere abortuswet die afgelopen week werd goedgekeurd in Texas, ook bij hen kan worden ingevoerd.

Door de handen af te trekken van een oordeel over de grondwettelijkheid van een nieuwe Texaanse abortuswet heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof deze week een doos van Pandora geopend. De wet is de strengste in de Verenigde Staten in een halve eeuw en verbiedt abortus vanaf zes weken – zelfs bij incest of verkrachting.

Alvast zeven andere Republikeinse Staten - zijnde Arkansas, Florida, Indiana, Mississippi, South Carolina, South Dakota en North Dakota - bekijken momenteel hoe ze snel een gelijkaardige wet kunnen adopteren, zo blijkt uit reacties van hun politici.

‘Het is iets waar we al op aan het werken zijn’, zei bijvoorbeeld senaatsvoorzitter in Florida Wilton Simpson aan de lokale nieuwszender WFLA-TV. Senator in Arkansas Jason Rapert deelde op zijn sociale media een sjabloon van het wetsvoorstel waar andere staten enkel nog de naam van de staat moeten invullen.

Volgens The Washington Post zouden met Kentucky, Louisiana, Oklahoma en Ohio nog eens vier staten van plan zijn dezelfde strenge wetgeving te adopteren in de nabije toekomst.

‘Belediging voor de rechtsstaat’

De beslissing van het Hooggerechtshof om de strenge abortuswet niet te blokkeren, werd door president Joe Biden ‘een ongeziene aanval op grondwettelijk beschermde vrouwenrechten’ genoemd. Die beslissing ‘veroorzaakt ongrondwettelijke chaos’ en ‘beledigt de rechtsstaat’, reageerde Biden in een venijnige verklaring.

Een kliklijn van een christelijke anti-abortusvereniging waar illegale abortussen anoniem ­gemeld worden, zelfs op ­basis van een gerucht of vermoeden, werd de voorbije overspoeld met valse tips, memes en porno uit protest tegen de strenge regelgeving.