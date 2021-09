De 72-jarige Brit Leonard Barry Weller woont al vijftien jaar in Thailand, maar nam woensdag een verkeerde afslag toen hij met zijn motorfiets in de jungle reed. De man wilde een vriend bezoeken, maar raakte hopeloos verdwaald in de dichte begroeiing. ‘Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest’, aldus de man, die in tranen uitbarstte toen hij weer in de bewoonde wereld was.