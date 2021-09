24-jarige bestuurster overleden na klap tegen oplegger op E17: ‘Geen idee hoe dit ongeval is kunnen gebeuren’

Op de E17 in Kortrijk is afgelopen nacht een dodelijk ongeval gebeurd. Een jonge vrouw botste op een rijdende vrachtwagen en kwam daarbij om het leven. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, heeft een deskundige aangesteld.

De 24-jarige vrouw uit Deerlijk reed op de E17 tussen het Ei en tankstation Shell toen het ongeval gebeurde. ‘Ze reed met een relatief hoge snelheid tegen een rijdende vrachtwagen’, klinkt het bij het parket. ‘Hoe dit kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Bij de eerste vaststellingen werd niets abnormaals opgemerkt.’

Ook de vrachtwagenchauffeur weet niet hoe het ongeluk kon gebeuren. ‘Ik reed ter hoogte van de oprit naar het Ei, toen ik plots een enorme knal hoorde. Omdat ik vermoedde dat deze veroorzaakt werd door een klapband, vertraagde ik meteen en stopte enkele honderden meters verder op de pechstrook. Pas toen ik uitgestapt was, zag ik hoe de Peugeot achteraan op mijn oplegger was gereden en er deels onder zat. Geen idee hoe dit ongeval is kunnen gebeuren’, vertelt de man, die na het leveren van een lading pakjes en colli’s in Zaventem op terugweg was naar zijn woonplaats Tourcoing (Noord-Frankrijk).

Hij was zwaar onder de indruk van het ongeval. ‘Een automobilist stopte meteen en verwittigde de hulpdiensten, die snel ter plaatse waren.’ Brandweer, ziekenwagen en een mugteam snelden ter plaatse maar voor de jonge vrouw kwam alle hulp te laat.

Door het ongeval bleef de rechterrijstrook verschillende uren afgesloten voor het verkeer richting Franse grens. Een deskundige kwam in opdracht van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen.