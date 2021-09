Uefa-voorzitter Ceferin ‘zwaar verontrust’ over plannen voor tweejaarlijks WK

Uefa-voorzitter Aleksander Ceferin is ‘zwaar verontrust’ over de plannen die de Wereldvoetbalbond Fifa heeft om het WK voetbal tweejaarlijks te laten plaatsvinden, zo blijkt uit correspondentie tussen Ceferin en Ronan Evain, ceo bij het overkoepelende supportersorgaan Football Supporters Europe, die nieuwsagentschap AP vrijdag kon inkijken.

Op die manier zou er elk jaar een WK gespeeld worden, afwisselend bij de mannen en de vrouwen. ‘Uefa en zijn aangesloten federaties maken zich ernstige zorgen wat betreft die plannen’, schrijft Ceferin. ‘Dergelijke hervormingen zouden verregaande gevolgen hebben op het internationale voetbal en het is dan ook verwonderlijk dat Fifa reeds een pr-campagne gelanceerd heeft om zijn wenslijst aan het publiek kenbaar te maken, terwijl confederaties, aangesloten voetbalbonden, liga’s, clubs, spelers en coaches helemaal niet op de hoogte zijn.’

Fifa-voorzitter Gianni Infantino zou al een tijdje broeden op het plan om van het lucratieve WK een tweejaarlijks evenement te maken. Vrijdag werden de plannen voor het eerst in de media gelekt, via Arsène Wenger in de Franse sportkrant L’Equipe.

Hij ziet dat al mogelijk vanaf 2028, na de wereldkampioenschappen in Qatar (2020) en Noord-Amerika en Mexico (2026).

De 71-jarige Wenger, destijds als trainer bij Arsenal nochtans een hevige tegenstander van de Africa Cup, het Afrikaanse voetbalkampioenschap dat tweejaarlijks georganiseerd wordt, is tegenwoordig aan de slag als directeur voetbalontwikkeling bij de Wereldvoetbalbond. Eind vorig jaar liet hij in Bild am Sonntag al eens een ballonnetje op om zowel het WK als EK tweejaarlijks te maken. In ruil ziet hij de Nations League, een geesteskind van de Uefa, liefst verdwijnen.