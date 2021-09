Eigen ervaringen binnen haar huwelijk deden Angelina Jolie boek schrijven over kinderrechten

VN-ambassadrice Angelina Jolie heeft een boek geschreven dat kinderen moet helpen onrechtvaardigheid jegens hen door volwassenen aan de kaak te stellen. In een interview geeft ze aan dat het belang daarvan haar duidelijk werd door eigen ervaringen binnen haar huwelijk met Brad Pitt.

Angelina Jolie, die zich als speciaal gezant inzet voor de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, schreef samen met Amnesty International en mensenrechtenadvocate Geraldine Van Bueren het boek Know your rights and claim them.

Van Bueren schreef destijds mee aan het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind, dat in 1989 werd aangenomen door de Verenigde Naties. Met het boek willen ze niet alleen een handig instrument bieden aan kinderen die het nodig hebben, ‘een handboek om terug te vechten’. In het boek worden belangrijke jonge stemmen aan het woord gelaten, zoals Nobelprijswinnares Malala Yousafzai en klimaatactiviste Greta Thunberg.

Maar meer nog dan kinderen helpen, wil Jolie met het boek ook overheden herinneren aan het bestaan van het verdrag. Zo was Jolie verrast dat haar thuisland, de Verenigde Staten, het enige land is dat het verdrag niet officieel heeft bekrachtigd.

In een interview met The Guardian naar aanleiding van het boek maakte Jolie overigens duidelijk dat het belang van kinderrechten haar ook duidelijk werd binnen haar eigen huwelijk met Brad Pitt. Met een knikje naar de journalist bevestigde ze dat ze doelde op de beschuldigingen van huiselijk geweld tegenover Pitt.

Jolie zei dat ze niet over de zaak kon praten door haar juridische situatie - het acteurskoppel is nog steeds verwikkeld in een pijnlijke strijd om het hoederecht van hun zes kinderen - maar antwoordde positief op de vraag van de journalist of ze ooit vreesde voor de veiligheid van haar kinderen. ‘Ja, voor de veiligheid van mijn hele gezin’, klonk het.