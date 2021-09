Weerbericht | Zomers met maxima tot 25 graden

Eindelijk toch wat zomer. Het kwik kan vandaag op verschillende plaatsen opklimmen tot 25 graden, en ook de komende dagen belooft het aangenaam warm te blijven.

Zaterdag is er aanvankelijk kans op lage wolkenvelden in het noorden van het land. Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het meestal zonnig. In de loop van de dag komen er enkele wolkenvelden vanaf Frankrijk het land binnen, en na de middag is er in de streken langs de Franse grens een klein buitje niet uitgesloten. Het blijft warm met maxima tussen 20 graden op de Ardense hoogvlakten, 22 graden aan zee en 24 of 25 graden in de meeste andere streken.

Zondag blijft het warm met zonnige perioden. In het zuiden van het land is er nog een kleine kans op een bui. Maxima tussen 22 en 26 graden met een meestal zwakke noordoostenwind. Aan zee wordt de wind in de namiddag noordelijk en spant aan tot matig.

Maandag blijft het droog en krijgen we vaak zon, al hangen er ook regelmatig hoge wolkensluiers aan de hemel. Het kwik stijgt naar zo’n 25 à 26 graden in het centrum. Aan zee en in de Ardennen blijft het enkele graden koeler. De wind is overwegend zwak uit noordoost, later noordnoordoost. Aan zee steekt er na de middag een matige zeebries op uit noord.

Ook dinsdag hangen er soms hoge wolkensluiers, maar is het voor de rest vrij zonnig en blijft het droog. Aan zee steekt na de middag opnieuw een zeebries op. Het wordt vrij warm met maxima rond 25 graden in het centrum.