Coronacijfers blijven schommelen op zelfde niveau, dagelijks nog gemiddeld vijf doden

Tussen 25 en 31 augustus zijn gemiddeld 4,9 mensen per dag overleden als gevolg van het coronavirus (-23 procent), wat de tol op 25.397 doden brengt sinds het begin van de pandemie in België. Dat blijkt zaterdag uit cijfers van Sciensano.

In dezelfde periode werden gemiddeld per dag 2.034 nieuwe besmettingen gedetecteerd, een stijging van 3 procent ten opzichte van de voorgaande week. Sinds het begin van de pandemie in België zijn 1.192.008 besmettingen met het coronavirus vastgesteld.

Er werden ook dagelijks gemiddeld bijna 41.400 tests uitgevoerd, voor een positiviteitsratio van 5,4 procent.

Tussen 28 augustus en 3 september waren er gemiddeld 65,3 ziekenhuisopnames per dag vanwege het coronavirus, een stijging van 12 procent ten opzichte van de vorige rapportageperiode. In totaal liggen nog 677 mensen in het ziekenhuis vanwege covid-19, waaronder 199 patiënten die op de afdeling intensieve zorg worden behandeld.

Het reproductiegetal is 1,08. Een getal hoger dan één geeft aan dat het virus aan kracht wint. De incidentie, die het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners aangeeft, bereikte 244,1 over 14 dagen (+ 6 procent).