De Standaard lanceert Radar, een nieuwe cultuurpodcast

Vandaag stellen we u een nieuwe podcast voor: Radar. Elke zaterdag ­praten onze journalisten u bij over wat er beweegt in de wereld van beelden, klanken en letters.

Neen, Radar zal u geen exhaustief overzicht bieden van alle tentoonstellingen, films, boeken ... Maar we willen u wel elke week een handvol culturele gebeurtenissen aanreiken die, we kunnen het niet anders zeggen, een echte gebeurtenis zijn. Een beeldend kunstenaar die plots boven water komt, een opera die een nieuw inzicht biedt in Verdi’s werk, een tv-reeks die op een slimme manier omgaat met generatieverschillen ...

‘Een wekelijks shot cultuur’ beloven collega’s Lise Bonduelle en Cathérine De Kock. Ze gaan daarbij in gesprek met hun collega’s van de cultuurredactie en vertellen via cultuur iets over de wereld waarin we nu leven. Over onze tijdgeest en hoe die ademt en verandert. Verwacht dus geen opsomming van wist-je-datjes en Wikipedia-kennis, maar verhalen over echte ontroering en inzicht.

Laatst hoorden we iemand op de radio vertellen over zijn liefde voor Italië. Over hoe hij elk boek over het land verslond. Hoe vaak de man al in Italië was geweest? Nooit. Hij hield niet van reizen. Wat dit met onze nieuwe podcast te maken heeft? Radar jaagt u natuurlijk het liefst de deur uit, zoals een reisgids u naar Italië wil loodsen. Maar Radar is zoals een goede reisgids ook een belevenis op zich, een moment waarin u zichzelf kunt onderdompelen in het culturele leven – in20 minuten bent u mee met wat er echt toe doet. ­Radar is even bijschuiven aan een tafel waar gepraat wordt over de mooie dingen in het leven.

In de eerste aflevering horen we of Kanye West op zijn nieuwe plaat eindelijk weer de vernieuwende hiphopper is die hij ooit geweest is. Geert Van der Speeten vertelt waarom hij zo enthousiast is over het werk van Bram Demunter, de jonge schilder uit die op zijn 28ste al exposeert in Tim Van Laere Gallery. ‘Het zijn de gesprekken die we op de redactie voeren die we zo ook tot bij de luisteraar brengen’, zegt Cathérine De Kock. ‘Het zal daarbij vaak persoonlijker zijn dan een recensie of artikel in de krant.’ De podcast wordt telkens afgerond met enkele persoonlijk tips van Lieve Van de Velde, chef van de cultuur­redactie.

U kunt Radar vanaf nu beluisteren via de app DS Podcast of een andere podcastspeler.