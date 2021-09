Geen wereld-, wel meetingrecord polsstokspringen voor Duplantis op Memorial

Aan het publiek heeft het niet gelegen, maar het lukte de 21-jarige Zweed niet. De lat wilde bij het aanpassen van de hoogte niet op 6,19 m blijven liggen, waardoor Armand ‘Mondo’ Duplantis geërgerd een langere pauze moest nemen dan hij wilde. Winnen deed hij wel, het meetingrecord verbroken ook. Hij werd uitgeroepen tot ‘Legend of the Night’.

Eerder schudde de polsstokspringer al z’n tegenstanders af bij 5,91 m. KC Lightfoot en Nilsen faalden allebei drie keer op die hoogte. Het meetingrecord van 6,00 m, op naam van Duplantis zelf, brak hij ook al door een sprong over 6,05 m.

Belgisch recordhouder Ben Broeders eindigde op de vierde plaats. Hij wipte over 5m75. Op 5m85 faalde hij drie keer. Zijn Belgisch record staat op 5m81, twee weken geleden gesprongen in Leuven, volgens Belga.

Zonder concurrentie voor de zege leek Mondo vastberaden de strijd aan te binden met het wereldrecord van 6,18 m. Omdat het technici niet lukte de lat meteen goed vast te zetten op 6,19 m moest Duplantis zijn succesvolle reeks onderbreken. Hij trok zelfs een sprintje om warm te blijven en de ergernis van zich af te lopen.

Foto: AFP

Toen de lat ten slotte geïnstalleerd was, mislukte zowel de eerste als de tweede poging van de topper, al was de tweede beduidend beter dan de eerste. De 21-jarige Duplantis liet zich echter niet uit zijn lood slaan, overlegde met zijn trainer en waagde een derde poging. Die mislukte, maar het publiek genoot even goed van de prestaties van de ‘Legend of the Night’ van deze editie.