Greet Minnen en Alison Van Uytvanck wachten Elise Mertens op in achtste finales dubbelspel US Open

Greet Minnen en Alison Van Uytvanck hebben zich vrijdag in New York voor de achtste finales van het dubbelspel geplaatst op de US Open. In de tweede ronde namen ze in 1 uur en 42 minuten met 7-5, 1-6 en 6-2 de maat van de Australische Ellen Perez en de Tsjechische Kveta Peschke.