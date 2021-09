Nafi Thiam wordt 6de op de Memorial Van Damme: ‘Eindelijk vakantie’

De Oekraïense Yaroslava Mahuchikh heeft vrijdag de hoogspringcompetitie gewonnen op de 45e editie van de Memorial Van Damme. Tweevoudig olympisch kampioene op de zevenkamp Nafi Thiam, hersteld van nekklachten, werd zesde.

Mahuchikh triomfeerde in het Brusselse Koning Boudewijnstadion met een sprong over 2m02. Ze haalde het zo voor wereld- en olympisch kampioene Mariya Lasitskene. De Russin, die al drie keer won op de Memorial, overschreed 2m00. Op 2m02 ging het mis, waarna haar twee pogingen op 2m04 evenmin succesvol waren. De Australische Nicola McDermott, die vorig jaar triomfeerde op de Memorial, eindigde op de derde plaats. Ze ging ook over 2m00.

Nafi Thiam wipte over 1m92 naar de zesde plaats. Dat is een evenaring van haar seizoensbeste. Haar persoonlijk record bedraagt 2m02.

Bij Sporza toonde ze zich moe maar tevreden met de steun die ze vandaag kreeg van het Belgische publiek. ‘Het doet enorm deugd om zoveel mensen te zien. Ik heb me vandaag goed geamuseerd bij het hoogspringen, al was ik heel moe. Ik ben zelfs mijn stem kwijt (lacht).’

De hoogspringcompetitie was sterk bezet op de Memorial. Met de Russin Mariya Lasitskene, de Australische Nicola McDermott, Yaroslava Mahuchikh en Iryna Herashchenko uit Oekraïne en Eleanor Patterson, eveneens uit Australië, tekende de top vijf van de afgelopen Olympische Spelen present.