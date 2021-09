Collignon: ‘Zo’n 40.000 gebouwen door noodweer getroffen’

Wallonië heeft ongeveer 40.000 gebouwen geteld die door de overstromingen van juli zijn beschadigd, waarvan 24.000 in de zwaarst getroffen gemeenten. Dat heeft Waals minister van Huisvesting en Lokale Besturen Christophe Collignon vrijdag in Hoei gezegd.

Collignon gaf een voorlopige balans van de toestand in Wallonië. Volgens de minister had het noodweer een impact in 209 gemeenten, waarvan 36 gemeenten het heel hard te verduren kregen. ‘We tellen ongeveer 40.000 gebouwen die door het noodweer getroffen zijn, waarvan 24.000 gebouwen in de 36 zwaarst getroffen gemeenten.’

Collignon zei dat moeilijk te tellen was hoeveel mensen elders gehuisvest moeten worden. Tot dusver vonden 290 gezinnen een oplossing en de huisvestingsmaatschappijen blijven onderdak zoeken. ‘Veertig miljoen is vrijgemaakt om de vastgoedmarkt af te zoeken en een beroep te doen op een sociaal vastgoedagentschap ten aanzien van eigenaars van onbewoonde panden. Met die maatregel zouden 250 nieuwe woningen ter beschikking komen.

Andere initiatieven worden voortgezet, zoals de plaatsing van modulaire woningen (bijvoorbeeld containerwoningen) en de financiering van het bewoonbaar maken van verdiepingen boven winkels. Op het platform entraide.logement.wallonie.be worden vraag en aanbod voor huisvesting samengebracht.

Gezien de omvang van de behoefte heeft minister Collignon beslist om bijkomend 30 miljoen euro vrij te maken, naast de reeds vastgelegde 5 miljoen, voor de getroffen gemeenten, provincies en de diensten van de gouverneurs.