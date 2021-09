Nieuwe zoekactie naar slachtoffer Fourniret levert niets op

Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Estelle Mouzin in de Franse Ardennen is vrijdag zonder resultaat stopgezet. Dat melden de Franse politiediensten. Het toen negenjarige meisje was in 2003 verdwenen. Ze werd het slachtoffer van de inmiddels overleden seriemoordenaar Michel Fourniret.

De Franse politiediensten hadden maandag aan de rand van een bos in Issancourt-et-Rumel een nieuwe zoekactie opgestart. Ze hoopten het lichaam van het meisje terug te vinden, op aanwijzen van Monique Olivier, Fournirets voormalige echtgenote. De actie blijkt echter geen resultaat te hebben opgeleverd.

‘De zoekacties zijn beëindigd. Ze waren vruchteloos, er werd niets gevonden’, meldt de Franse gendarmerie. ‘Iedereen is vertrokken na een laatste ondervraging van Monique Olivier in Sedan.’

Voorlopig is er geen nieuwe zoekactie gepland. ‘Maar we blijven ter beschikking staan van de onderzoeksrechter’ bij nieuwe ontwikkelingen in het dossier, zo klinkt het nog.

Fourniret tijdens zijn proces in 2004. Foto: Belga

Fourniret, bijgenaamd het ‘monster van de Ardennen’, werd in 2008 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op zeven meisjes en vrouwen in Frankrijk en België tussen 1987 en 2001. Ook zijn ex-vrouw Monique Olivier kreeg levenslang wegens medeplichtigheid. Fourniret overleed in mei in een beveiligde afdeling van het Salpêtrière-ziekenhuis in Parijs.

In maart vorig jaar bekende hij ook verantwoordelijk te zijn voor de verdwijning van Estelle Mouzin. Zij verdween in 2003 op negenjarige leeftijd op weg naar school in Guermantes, in het Franse departement Seine-et-Marne. Sindsdien hebben al verschillende opgravingen plaatsgevonden om haar lichaam terug te vinden.