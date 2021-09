Gegevensbeschermingsautoriteit houdt platform om ‘linkse leerkrachten’ aan te geven tegen het licht

De gegevensbeschermingsautoriteit GBA heeft twijfels bij de rechtmatigheid van het meldformulier dat de jongerenafdeling van Vlaams Belang beheert om ‘linkse’ praatjes in de klas aan te geven. Ze schreef de initiatiefnemers aan voor meer informatie.

Het formulier op de website van de jongerenorganisatie laat toe om afbeeldingen of video’s van de leerkracht in kwestie te versturen. Dat is mogelijk in strijd met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (bekend als de GDPR-wetgeving).

‘Wij herinneren eraan dat inlichtingen over de politieke oriëntatie van een persoon bijzondere gegevens zijn die in principe niet mogen worden verzameld’, zegt David Stevens, voorzitter van de GBA. Hij liet weten al enkele klachten van burgers te hebben ontvangen.

‘Zware sancties mogelijk’

Welke gevolgen zou de vaststelling van een probleem met GDPR hebben? ‘Wij hebben een aantal onderzoeksbevoegdheden en kunnen zware sancties opleggen, afhankelijk van de ernst van de zaak’, zeggen Peter Van den Eynde, inspecteur-generaal, en Hielke Heymans, voorzitter van de Geschillenkamer.

‘Indien een inbreuk vastgesteld wordt, zijn het niet alleen de initiatiefnemers die zich blootstellen aan sancties. Ook iedere andere persoon die deelneemt aan deze actie, die de onrechtmatige verwerking van gevoelige gegevens van een andere persoon met zich meebrengt (in dit geval de leerlingen die docenten registreren of die het platform gebruiken), kan aansprakelijk worden gesteld’, voegen ze nog toe.

Het meldformulier zou al langer bestaan, maar trok de aandacht van de GBA nadat de voorzitter van Vlaams Belang, Tom Van Grieken, ‘linkse’ leerkrachten viseerde in een Tiktokfilmpje.