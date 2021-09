Magnus Cort Nielsen pakt derde zege in Vuelta na spannende negentiende etappe

Magnus Cort Nielsen heeft de negentiende rit van de Vuelta op zijn palmares geschreven. De hele dag lang was er een kat- en muisspel tussen de kopgroep en het peloton. Uiteindelijk slaagden zeven vluchters er nipt in om tot het einde uit de greep van het peloton te blijven. Daarvan was Cort de snelste. De Deen van EF Education First greep zo al zijn derde ritzege van deze Vuelta.

Al voor de derde dag op een rij was de vroege vlucht populair. De negentiende rit van de Vuelta begon dan ook heuvelachtig en kon wel eens een prooi voor een vluchter zijn. Uiteindelijk kreeg een groep van achttien renners wat ruimte van het peloton. Daarbij zaten geen Belgen. Zes vluchters kozen op zo’n honderd kilometer van de streep eieren voor hun geld en gingen ervandoor. Bagioli, Cort Nielsen, Roux, Stannard, Kron and Vine waren de renners die een kloofje sloegen met de rest van de kopgroep, maar ze werden snel weer bij de lurven gegrepen.

In het peloton moest klassementsrenner Louis Meintjens (Intermarché -Wanty) er intussen de brui aan geven na een valpartij. Een aderlating voor de Zuid-Afrikaan die tiende stond in het klassement. Sacha Modolo (Alpecin - Fenix) en Sergio Henao (Team Qhubeka - NextHash) waren eerder op de dag al van de fiets gestapt. De reden van hun opgave is onbekend. Het peloton rustte alleszins niet op z’n lauweren en bleef de hele tijd de kopgroep binnen schot houden. Groene trui Fabio Jakobsen had het lastig en moest al snel enkele minuten achtervolgen op het peloton.

Voorin hadden Oliveira en Simmons wel een begenadigde dag. Zij sloegen op zo’n dertig kilometer van de finish voorin de handen in elkaar in een poging om uit de greep van het peloton te blijven dat intussen op een dikke minuut bengelde. Team BikeExchange en Team DSM menden het peloton, maar een groepje van zeven renners slaagde er uiteindelijk in om toch nipt voorop te blijven.

Magnus Cort Nielsen, Craddock, Simmons, Roux, Bagioli, Oliveira en Kron zouden onder elkaar uitmaken wie de negentiende rit van de Vuelta zou winnen. Cort Nielsen toonde zich de snelste van het zevental en schrijft zo na de zesde en de twaalfde ook de negentiende rit van deze Vuelta bij op zijn palmares.