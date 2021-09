Indiase meisjes smeken Modi: ‘Laat ons pas trouwen als we 21 jaar zijn’

Honderden Indiase meisjes schrijven de premier van hun land brieven om de wettelijke huwelijksleeftijd op te trekken. ‘We willen eerst onze studie afmaken.’

Sonam Kumari was negentien toen ze haar ouderlijke huis in Bihar verliet, vertelt ze aan Al Jazeera. Haar ouders begonnen tegen haar wil een huwelijk voor haar uit te stippelen, maar dat was het laatste waar ze zelf aan dacht. Ze vroeg het huwelijk uit te stellen, maar uiteindelijk werd het familiale conflict onhoudbaar: ze vluchtte weg. 1.100 kilometer ver. ‘Ik had geen keuze’, zegt ze. ‘Ik wou studeren, maar mijn ouders lieten me geen keuze.’

Vorige maand besliste ze een brief te schrijven naar niemand minder dan de Indiase premier Narendra Modi. Die had vorig jaar op een speech al eens beloofd om de huwelijksleeftijd voor meisjes op te trekken, maar van die belofte was nog niks in huis gekomen. En hoewel ze al die kilometers verwijderd was van haar familie, voelde ze nog steeds de sociale druk op haar schouders rusten. Haar brief kreeg navolging van honderden andere meisjes die zich in een gelijkaardige positie bevinden. Ze sturen de premier hun ervaringen op, soms gelardeerd met gedichten en tekeningen. Inmiddels zouden er al 800 brieven op zijn bureau liggen.

‘Discriminatie’

Lerares Mubashira uit Haryana ziet veel meisjes uit haar klas vertrekken. Door de coronacrisis is het zelfs nog verergerd. ‘We zouden meisjes de kans moeten geven zich te ontwikkelen. Bovendien zijn er veel medische gevaren als ze zo jong trouwen en snel moeder worden.’

Momenteel ligt de wettelijke huwelijksleeftijd in India op 18 voor vrouwen, en 21 voor mannen. ‘Dat is discriminatie’, vinden de briefschrijvers unaniem. ‘Het toont een samenleving die niet vindt dat vrouwen op gelijke hoogte van mannen moeten staan.’