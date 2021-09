Vlaanderen maakt 1,8 miljoen euro vrij voor leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

De Vlaamse regering maakt onmiddellijk 1,8 miljoen euro vrij om de meest dringende problemen met het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs aan te pakken. Dat is beslist op de ministerraad, meldt minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Nu het nieuwe schooljaar gestart is, beginnen voor veel leerlingen ook de soms lange busritten naar school opnieuw. Vooral voor kinderen in het buitengewoon onderwijs kunnen de rijtijden erg lang oplopen. In een bevraging van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft bijna de helft van de scholen aan dat de eerste leerlingen nog voor 6.30 uur op de bus zitten, bijna alle scholen geven te kennen dat sommige leerlingen er langer dan anderhalfuur over doen tot ze op school zijn.

• Bus voor buitengewoon onderwijs komt al twee dagen op rij niet opdagen

‘Onaanvaardbaar’, vindt minister van Mobiliteit Lydia Peeters, die de problematiek vrijdag heeft aangekaart op de eerste ministerraad van de Vlaamse regering sinds het zomerreces. Daar heeft de regering beslist om onmiddellijk 1,8 miljoen euro aan middelen die voorzien waren voor de coronacrisis te heroriënteren, ‘voor de ergste noden en meest precaire situaties’, meldt Peeters. Dat geld zal onder meer gaan naar de leerlingen waarvoor er op dit moment geen bussen zijn en naar het voorkomen van bijkomende rijtijden die er dit schooljaar nog bijgekomen zouden zijn, zegt ze.

Daarnaast werkt Peeters samen met De Lijn en de verschillende betrokken Vlaamse departementen aan een structurele oplossing.