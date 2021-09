De harde lessen na het verkeersongeval in Antwerpen

Het ongeval in Antwerpen waarbij twee meisjes omkwamen nadat ze werden aangereden door een vrachtwagen, blijft nazinderen.

Het kruispunt aan de Lange Leemstraat was kort daarvoor conflictvrij, maar die beslissing werd teruggedraaid. Het ongeval stelt de discussie over de plaats van de auto in de stad weer op scherp. Hoe moet die plaats er in de toekomst uitzien? En wat leert het Antwerpse stadsbestuur uit dit ongeval?

