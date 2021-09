Abdi: ‘Hoe heel België meegeleefd heeft, maakte me heel blij’

Team Belgium deed het goed op de Olympische Spelen van Tokio 2020. De stad Brussel en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) vierden samen de atleten die een medaille behaalden op de laatste Olympische Spelen van Tokio.

Nafi Thiam was er niet bij op de huldiging gezien zij zich aan het voorbereiden is op de Memorial. Maar ook zilveren medaillewinnaar Van Aert en bronzen medaillewinnaar Pieter Devos lieten de viering aan zich voorbij gaan. Die laatste haalde op dat moment met zijn paard Jade brons ophet EK jumping.

Bashir Abdi verscheen als eerst op het balkon van het Brusselse stadhuis. ‘Ik heb achteraf de beelden gezien. Hoe heel België meegeleefd heeft, ondanks dat het laat was, maakte me heel blij.’ Ook Nina Derwael en Judoka Matthias Casse konden dat alleen maar beamen. ‘Tijdens de Olympische Spelen heerst er altijd een Belgisch gevoel. Heel België steunt alle atleten en dat is enorm leuk,’ aldus Casse.

Voor de Red Lions, de nationale hockeyploeg bij de mannen, was het niet de eerste keer dat ze gehuldigd werden in het stadhuis. ‘Maar het went niet. En Olympisch kampioen worden is toch een beetje de heilige graal in de sport. Wij hebben hier heel hard voor gewerkt en het is mooi om dit moment met iedereen te kunnen delen.’

Tot slot zette de organisatie alle Belgische paralympiërs in de bloemetjes met een knappe montage.