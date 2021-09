Trio opgepakt op verdenking van betaling met gestolen bankkaarten in Mol

De lokale politie Balen-Dessel-Mol heeft maandag drie verdachten ingerekend die in een winkel in Mol aankopen wilden verrichten met bankkaarten die vermoedelijk door helpdeskfraude werden gestolen of vervalst.

Een winkelbediende in Mol vermoedde maandag dat er een aantal aankopen werden gedaan met gestolen of vervalste bankkaarten en verwittigde de politie, die een speractie organiseerde. Het voertuig van de verdachten raakte even later betrokken bij een ongeval in Balen. Twee mannen van 23 en 25 werden gearresteerd. In een woning in de buurt werd nog een 24-jarige man ingerekend.

De politie trof in hun voertuig een aantal elektronische toestellen aan. Met de inzet van een politiehond werd nog meer multimediamateriaal in de omgeving van de wagen teruggevonden. Vermoedelijk gaat het om frauduleuze aankopen door de verdachten.

‘Deze succesvolle interventie kwam tot stand dankzij de alerte reactie en snelle melding waarna we een gecoördineerde actie op touw konden zetten’, licht directeur operaties Robert Lehaen toe. De drie twintigers werden aangehouden. Het onderzoek wordt intussen verder gezet. Mogelijk is er een link met gelijkaardige feiten in omliggende gemeenten.