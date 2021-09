Wilmès: ‘Overleg met taliban wil niet zeggen dat we hun regering erkennen’

Als we achtergebleven landgenoten veilig willen evacueren, is overleg met de taliban onvermijdelijk, stelt minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR). ‘Daarbij moeten we te allen tijden onze waarden verdedigen’, klonk het.

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) liet vandaag vanuit het Sloveense Brdo weten dat het nog steeds haar prioriteit is om landgenoten en mensen met een Belgische link snel en veilig uit Afghanistan weg te krijgen. ‘België heeft daarom sterk aangedrongen op Europese coördinatie om de evacuatie af te ronden. Daarmee is ook ingestemd’, stelt Wilmès. ‘Ook zullen we moeten samenwerken met internationale partners. Het VK lijkt in dit verband een aangewezen partner, omdat het zich in ongeveer dezelfde situatie bevindt als de EU.’

Vrouwenrechten

Om die veilige doorgang te verzekeren, is operationeel overleg met de taliban voor ons land onvermijdelijk. ‘Daarbij moeten we te allen tijde onze belangen en waarden verdedigen, zoals respect voor mensenrechten – in het bijzonder van vrouwen en meisjes – en rechten van minderheden. Overleg mag ook niet verward worden met het formeel erkennen van een nieuw regime.’

Eerder vandaag zei het Verenigd Koninkrijk al iets gelijkaardigs. Tijdens een bezoek aan Pakistan zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab dat het niet mogelijk zou zijn geweest om zo’n 15.000 mensen uit Kaboel te evacueren zonder enige vorm van samenwerking met de taliban, die Kaboel op 15 augustus innamen. ‘We zien het belang in van directe communicatie’, zei Raab.