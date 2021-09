Caleb Ewan wint in Bilzen de vijfde etappe in de Benelux Tour

Caleb Ewint was de snelste in de massasprint van de vijfde etappe van de Benelux Tour. Hij haalde het voor Sonny Colbrelli en Danny Van Poppel. Kasper Asgreen, de nummer twee van het klassement, kwam een dikke halve minuut later binnen. Stefan Bissegger verliest zijn leiderstrui.

Geen Remco Evenepoel meer aan de start in Riemst. De renner van Deceuninck- Quick Step zou in de nacht van donderdag op vrijdag met onder meer buikloop te kampen hebben gehad. Na de materiaalpech in de openingsetappe zat het vandaag dus opnieuw niet mee waardoor Evenepoel de eerste klimetappe aan zich voorbij moest laten gaan. Het peloton kreeg namelijk 15 (korte) hellingen, waaronder de Keiberg en de Letenberg, voor de kiezen tussen Riemst en Bilzen. Drie renners zagen dat vooruitzicht wel zitten en trokken dan ook in de aanval. Hugo Houle (Astana), Jack Bauer (Team BikeExchange) en Casper Pedersen (Team DSM) fietsen een maximum van twee minuten bij elkaar.

Op twee lokale rondes van het einde voelde het trio vooraan dat haar vlucht het niet zou halen tot de finish, maar gaf zich toch niet zomaar gewonnen. Houle moest op de Keiberg zijn twee andere kompanen laten rijden. Bauer en Pedersen stoomden door en bleven op een minuutje van het peloton uitrijden. Tot kilometer 11, waar het peloton bij de laatste passage over de Keiberg het commando overnam. Kasper Asgreen, tweede in het klassement, plaatste een demarrage en kreeg Peter Sagan, Jasper Stuyven en Matej Mohoric met zich mee. Het peloton brokkelde uit elkaar en dat zorgde ook voor enkele slachtoffers. Asgreen kende materiaalpech waardoor hij de voeling met de top moest lossen. En ook voor leider Stefan Bissegger werd het te veel. Mohoric zag een massasprint niet zitten en andermaal gingen Sagan en Stuyven mee, maar hun opzet pakte niet uit. In een fel bevochten sprint trok de Australiër Caleb Ewan uiteindelijk aan het langste eind voor de Italiaan Sonny Colbrelli en Nederlander Danny van Poppel. Bissegger zien we niet meer in de leiderstrui maar zijn naamgenoot Stefan Küng neemt die over.