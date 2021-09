Lil Nas X kondigt debuutplaat aan met ‘zwangerschapsfoto’s’

Montero, de debuutplaat van Lil Nas X, zal op 17 september uitkomen. Om dat aan te kondigen postte de artiest ‘zwangerschapsfoto’s’ van zichzelf.

‘Verrassing! Ik kan het bijna niet geloven, maar nu kan ik het eindelijk aankondigen, mijn “bundeltje geluk” Montero is gepland voor 17 september’, schrijft hij boven de foto’s die hij op Twitter deelde. Daarop zie je hem met een valse zwangere buik, die hij beschermend vasthoudt, alsof hij zwanger is.

SURPRISE! I can’t believe i’m finally announcing this. My little bundle of joy “MONTERO” is due September 17, 2021 ?????? pic.twitter.com/dry8lAhpPr — MONTERO ?? (@LilNasX) September 2, 2021

In een tweede tweet staat een sonogram. Sinds de zanger in 2019 uit het niets bekend werd met de hit ‘Old time road’, was het wachten op zijn debuutplaat. Een rel met Nike over duivelsschoenen en een spraakmakende clip voor de hit ‘Montero’ -die dezelfde naam draagt als zijn eerste album- later is het nu dan bijna zover.

In een interview met magazine Peoplezegt Lil Nas X dat het lyrics van Megan Thee Stallion in ‘Dolla sign slime’, een nummer op het album dat hij uitbrengt, waren. Wat de tekst dan precies zegt, is momenteel niet geweten. ‘Ik dacht, dit is ongelofelijk, dus belde ik mijn styliste. Ze zei dat dit album mijn baby is. Voor de grap zei ze “Misschien moet je een zwangerschapsshoot doen”. Toen dacht ik, dat is briljant’, aldus Lil Nas X.