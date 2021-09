De Amerikaanse toezichthouder op de luchtvaart (de FAA) heeft beslist het ruimtevliegtuig van Virigin Galactic aan de grond te houden nadat zich tijdens de historische ruimtereis van zijn stichter Richard Branson in juli een incident voordeed.

Volgens de FAA is het ruimteschip SpaceShipTwo op 11 juli tijdens de terugweg naar de landingsbaan in New Mexico van zijn traject en de toegestane luchtruimte afgeweken. In de cockpit zou eerst een oranje en dan rode verklikker aangesprongen zijn. Dat laatste duidt op gevaar, terwijl het oranje licht zou aangeven dat te laag gevlogen wordt, met de neus in een verkeerde positie.

Virgin Galactic heeft altijd gezegd dat de vlucht normaal was verlopen, maar de FAA heeft toch een onderzoek ingesteld. Pas wanneer het rapport daarover is goedgekeurd of wanneer de instantie zeker is dat de problemen in verband met het incident de publieke veiligheid niet in gevaar brengen, mag het toestel weer vliegen.

Virgin Galactic geeft toe dat de vlucht tijdens de terugkeer naar de aarde ‘een korte afstand en tijd (1 minuut en 41 seconden)’ lager vloog dan afgesproken, maar noemt de berichten over de waarschuwingslichten misleidende beschrijvingen van het incident. Het bedrijf ontkent dat er ooit gevaar was voor passagiers of crew.