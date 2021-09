Vervuiling van de rivier Kasaï kost minstens 12 mensen het leven

De vervuiling van de rivier Kasaï in de Democratische Republiek Congo heeft minstens twaalf mensen het leven gekost en meer dan 4.500 mensen huidziekten en diarree opgeleverd. Dat heeft Eve Bazaïba, de Congolese minister van Leefmilieu, donderdagavond bekendgemaakt.

De vervuiling werd eind juli vastgesteld door oeverbewoners, nadat het water rood kleurde en dode vissen bovendreven in Tshikapa, in het zuidoosten van het land nabij de Angolese grens. In de rivier werden ook kadavers van nijlpaarden ontdekt. Deskundigen van een gemengde Congolese-Angolese commissie stelden intussen vast dat ‘deze ramp werd veroorzaakt door een Angolese mijnbouwonderneming, die de feiten heeft erkend’, stelde minister Bazaïba tijdens een persbriefing.

Verbod op drinkwater

De regionale autoriteiten hebben het drinken van het water uit de rivier verboden, maar het kwaad is al geschied. Er werden twaalf sterfgevallen vastgesteld en 4.502 gevallen van huidziekten en diarree geregistreerd. Vier van de vijf gebieden van de provincie Kasaï werden getroffen, goed voor 968.000 inwoners en 161.490 huishoudens. Volgens de Congolese regering werd 40 ton aan geneesmiddelen naar de getroffen bevolking gebracht. De nationale watermaatschappij wordt ingezet om drinkwater te verdelen.

De ecosystemen werden aangetast en dat heeft ook socio-economische gevolgen. Aangezien de inwoners van Tshikapa leven van de visvangst, krijgen de handelaars en vissers te maken met inkomensverlies.

Strengere inspecties

De ramp is de laatste in een reeks van lekken, ontstaan door de mijnbouw. Investeerders, leidinggevenden en milieuactivisten hebben dit al geprobeerd in te dammen met strengere veiligheids- en inspectienormen. Catoca, de diamantproducent in kwestie Catoca, heeft zich echter nog niet achter die nieuwe maatregelen geschaard. Het bedrijf zou wel al voedselpakketten hebben gedoneerd op aan verscheidene getroffen gemeenschappen.